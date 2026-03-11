lombardia e veneto patto per il pil

Lombardia e Veneto hanno firmato un patto per rafforzare la collaborazione economica tra le due regioni, che sono tra le più importanti d'Italia. I rappresentanti regionali hanno incontrato ieri per definire accordi mirati a sostenere lo sviluppo e la crescita del Pil locale. L'intesa prevede iniziative condivise e un rafforzamento delle relazioni tra le amministrazioni pubbliche. La firma si è svolta alla presenza di funzionari e rappresentanti istituzionali.

Un'alleanza strategica tra i due motori d'Italia. Regione Lombardia e Regione Veneto ieri hanno siglato a Desenzano un accordo di collaborazione istituzionale destinato a rafforzare il peso politico ed economico del Nord nel panorama nazionale ed europeo, con l'obiettivo dichiarato di sostenere le imprese, semplificare l'accesso al credito e far sentire con forza la voce dei territori più produttivi del Paese. L'intesa nasce dalla consapevolezza che Lombardia e Veneto non sono regioni qualunque: insieme rappresentano una quota determinante del Pil italiano, ospitano alcuni dei distretti industriali più competitivi d'Europa e vantano una vocazione all'export che non ha eguali nel contesto continentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

