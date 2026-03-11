Logrippo trionfa a Valencia Il suo mancino non perdona

Un giovane giocatore ha conquistato una vittoria importante a Valencia, dimostrando grande abilità con il suo mancino. La sua determinazione e il suo stile di gioco hanno attirato l’attenzione, confermando le sue capacità nonostante l’età. La partita si è conclusa con un risultato positivo, lasciando un segno evidente delle sue qualità sul campo. È un risultato che testimonia il suo talento emergente nel panorama sportivo.

C'è un filo che unisce Tirrenia, Italia, a Valencia, nella Comunità Valenciana, in Spagna. Lo stesso carattere, la stessa grinta di un ragazzo che nonostante l'età davvero non smette di stupire. Mattia Logrippo, il mancino di Camerata Picena che pochi mesi fa si laureava campione d'Italia Under 16, ha conquistato infatti il titolo nel doppio del J200 di Valencia, uno dei tornei juniores più prestigiosi del circuito ITF: Logrippo si è mostrato pienamente a suo agio sulla terra battuta spagnola. In coppia con il connazionale Christian Pizzolante, la promessa di Camerata Picena ha dominato il tabellone del doppio con un percorso netto: quattro incontri, nessun set ceduto nel cammino decisivo verso il titolo.