Sadiq arriva a Valencia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il suo nuovo contratto

Sadiq è arrivato a Valencia il 7 gennaio 2026 per sottoporsi alle visite mediche e formalizzare il suo nuovo contratto con il Valencia CF. La presenza del giocatore nella città segnala l’avvio ufficiale del suo trasferimento in club spagnolo, in attesa delle procedure definitive. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel suo percorso professionale e nella pianificazione delle attività sportive della squadra.

2026-01-07 20:26:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: umar Sadiq è venuto a Valenza Questo Mercoledì 7 gennaio nel pomeriggio per trascorrere il visita medica prima di firmare il tuo nuovo contrarre con il club Mestalla. Il calciatore nigeriano ha viaggiato su strada dopo che la Real Sociedad lo ha informato di aver raggiunto un accordo con il club del Mestalla per chiudere il suo trasferimento. A spese dell'approvazione dei servizi medici dopo la visita del giocatore Sadiq firmerà con il Valencia fino a giugno 2028 in cambio di una cifra che si aggira intorno 3,5 milioni di euro fissi, più una quota variabile per obiettivi che supererebbe i 4 milioni complessivamente.

