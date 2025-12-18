Logrippo conquista il titolo di campione d’Italia under 16, portando un nuovo prestigioso traguardo all’anconetano. Un risultato che sottolinea il talento e la crescita del tennis giovanile nella nostra regione, confermando il ruolo di primo piano nel panorama nazionale. Un successo che rafforza la passione e l’impegno del territorio, dimostrando che anche tra i più giovani il talento italiano brilla con forza.

© Ilrestodelcarlino.it - Logrippo, arriva il trionfo. E’ campione d’Italia under 16

Il territorio anconetano centra un nuovo grande traguardo nel tennis giovanile, confermando ancora una volta che nel momento d’oro che stanno vivendo le racchette italiane, il ruolo della nostra regione è tutt’altro che secondario, e non soltanto per i trionfi tra i grandi. Infatti Mattia Logrippo, di Camerata Picena, è il nuovo campione d’Italia Under 16. Il sedicenne mancino marchigiano ha conquistato il titolo tricolore a Tirrenia con una finale vinta davvero da campione, rimontando dal 2-6 iniziale fino al 6-0, 6-3 finale contro il sardo Lorenzo Rocco. Un trionfo che corona una stagione di grande crescita tra ITF Junior e circuito nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Mondiali Under 23 di ciclismo, Italia in trionfo: vince il giovanissimo campione azzurro

Leggi anche: Italia ancora campione del mondo di pallavolo: doppio trionfo maschile e femminile

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Logrippo, arriva il trionfo. E’ campione d’Italia under 16 - Il successo in finale è arrivato dopo una incredibile rimolta: "Grande orgoglio". msn.com