Locate Triulzi, Scalo Milano passa agli olandesi di VIA Outlets. Il 21 gennaio 2026, Ettore Lonati, presidente del Gruppo Lonati di Brescia, ha annunciato la cessione al 100% della proprietà dell’outlet metropolitano a VIA Outlets. Questa operazione segna un'importante modifica nella gestione del complesso, che continuerà a offrire servizi e negozi, mantenendo il suo ruolo come punto di riferimento nel settore degli outlet in area metropolitana di Milano.
Milano, 21 gennaio 2026 – Ettore Lonati, presidente del Gruppo Lonati di Brescia che ha dato vita all'outlet metropolitano Scalo Milano si disimpegna e cede il 100% agli olandesi di VIA Outlets. Il gruppo non svela i termini finanziari dell'accordo ma, dopo aver rilevato il 100% di Locate District, la società di gestione e proprietaria di Scalo Milano Outlet & More, avrebbe confermato Davide Lardera come amministratore delegato. L'operazione segna l'ingresso degli olandesi nel mercato italiano e accresce il portfolio paneuropeo di VIA Outlets che ora si estende a 325.000 mq di superficie lorda affittabile (GLA), distribuiti su 12 outlet centre premium in dieci mercati: Repubblica Ceca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
