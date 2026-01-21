Locate Triulzi Scalo Milano passa agli olandesi di VIA Outlets

Da ilgiorno.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Locate Triulzi, Scalo Milano passa agli olandesi di VIA Outlets. Il 21 gennaio 2026, Ettore Lonati, presidente del Gruppo Lonati di Brescia, ha annunciato la cessione al 100% della proprietà dell’outlet metropolitano a VIA Outlets. Questa operazione segna un'importante modifica nella gestione del complesso, che continuerà a offrire servizi e negozi, mantenendo il suo ruolo come punto di riferimento nel settore degli outlet in area metropolitana di Milano.

Milano, 21 gennaio 2026 –  Ettore Lonati, presidente del Gruppo Lonati di Brescia che ha dato vita all'outlet metropolitano Scalo Milano si disimpegna e cede il 100% agli olandesi di VIA Outlets. Il gruppo non svela i termini finanziari dell'accordo ma, dopo aver rilevato il 100% di Locate District, la società di gestione e proprietaria di Scalo Milano Outlet & More, avrebbe confermato Davide Lardera come amministratore delegato. L'operazione segna l'ingresso degli olandesi nel mercato italiano e accresce il portfolio paneuropeo di VIA Outlets che ora si estende a 325.000 mq di superficie lorda affittabile (GLA), distribuiti su 12 outlet centre premium in dieci mercati: Repubblica Ceca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

locate triulzi scalo milano passa agli olandesi di via outlets

© Ilgiorno.it - Locate Triulzi, Scalo Milano passa agli olandesi di VIA Outlets

Leggi anche: Il “Progetto Manhattan” cinese e la beffa agli 007 olandesi: così Pechino lancia all’Occidente la sfida sui chip

Leggi anche: Scalo Nizza Urban Experience: l'ex scalo Vallino rinasce, via ai lavori di uno studentato e di un superstore Coop

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Clearance sito nike outlet Deals Nike Unite Milano Scalo. Locate di Triulzi ITA. Nike.

locate triulzi scalo milanoScalo Milano Outlet & More passa all'olandese Via Outlets che debutta in ItaliaVia Outlets compra Scalo Milano e debutta in Italia. Il gruppo olandese sale a 10 Paesi e a 12 centri amministrati, con oltre 1.380 punti vendita. distribuzionemoderna.info

locate triulzi scalo milanoVia Outlets compra Scalo MilanoL’anglo-olandese Via Outlets fa il suo ingresso nel mercato italiano con Scalo Milano Outlet & More, tramite l’acquisizione, al 100%, di ... largoconsumo.info

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.