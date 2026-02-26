Anguissa verso il rientro | gli allenamenti positivi anticipano la convocazione

Un ritorno imminente in piena condizione fisica sembra possibile per Frank Anguissa, con segnali positivi dall’allenamento che alimentano le aspettative di convocazione. la situazione si sta definendo attraverso test e aggiornamenti che potrebbero aprire nuove soluzioni a centrocampo per la squadra. Il Napoli, guidato dal c tact antonio conte, registra segnali incoraggianti per il ritorno di frank anguissa, assente da 108 giorni. Nell’allenamento congiunto con il Giugliano, il centrocampista ha preso contatto con il campo e ha mostrato buone risposte fisiche. L’ultima apparizione risale al 9 novembre, contro il Bologna. Dopo una lunga pausa, l’infortunio è stato al bicipite femorale, verificatosi durante una sessione con la Nazionale del Camerun, in vista dei playoff mondiali contro la RD Congo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

