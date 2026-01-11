Calciomercato Juve lo scambio con il Milan è ancora possibile? Romano racconta la verità sulla trattativa Le ultime
Sul calciomercato della Juventus, lo scambio con il Milan rimane una possibilità aperta, anche se al momento non si sono registrate novità significative. Romano fornisce un quadro chiaro sulla situazione attuale della trattativa, evidenziando come questa continui a essere sotto considerazione senza ancora aver subito un’accelerazione ufficiale. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.
Calciomercato Juve, lo scambio con il Milan resta sul tavolo anche se per il momento non c’è stata l’accelerata. Le ultime di Romano. Il calciomercato della Juve continua a infiammare le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, specialmente quando si tratta di possibili scambi sull’asse Torino-Milano. Al centro delle ultime indiscrezioni c’è Federico Gatti, il difensore che incarna lo spirito battagliero della squadra di Massimiliano Allegri, ma che è finito nel mirino di diverse speculazioni riguardanti un suo possibile addio. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenendo sul suo canale YouTube, ha voluto fare chiarezza su queste voci che coinvolgerebbero il Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
