Sul calciomercato della Juventus, lo scambio con il Milan rimane una possibilità aperta, anche se al momento non si sono registrate novità significative. Romano fornisce un quadro chiaro sulla situazione attuale della trattativa, evidenziando come questa continui a essere sotto considerazione senza ancora aver subito un’accelerazione ufficiale. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve, lo scambio con il Milan resta sul tavolo anche se per il momento non c’è stata l’accelerata. Le ultime di Romano. Il calciomercato della Juve continua a infiammare le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, specialmente quando si tratta di possibili scambi sull’asse Torino-Milano. Al centro delle ultime indiscrezioni c’è Federico Gatti, il difensore che incarna lo spirito battagliero della squadra di Massimiliano Allegri, ma che è finito nel mirino di diverse speculazioni riguardanti un suo possibile addio. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenendo sul suo canale YouTube, ha voluto fare chiarezza su queste voci che coinvolgerebbero il Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, lo scambio con il Milan è ancora possibile? Romano racconta la verità sulla trattativa. Le ultime

Leggi anche: Calciomercato Atalanta, possibile scambio con un club di Serie A: le ultimissime sulla trattativa

Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, possibile scambio con un altro club di Serie A: i nomi e l’indiscrezione sulla trattativa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?; Calciomercato Serie A – Clamoroso scambio in vista tra Juve e Milan: messe le basi; Juve-Milan, l’asse prende forma: idea scambio Gatti-Loftus-Cheek per soddisfare Allegri e Spalletti; Vlahovic verso l’addio alla Juventus, Chiesa invece può tornare a Torino. Gli agenti di Dovbyk bussano alla porta del Napoli.

Jashari per Gatti, Calciomercato: Juventus e Milan studiano il super-scambio - Jashari per Gatti, sul calciomercato la Juventus e il Milan che studiano il super scambio già nella sessione di gennaio. juvelive.it