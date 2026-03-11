Lo Stato compra il Sannazaro il ministro Giuli | Subito i lavori

Il Ministero della Cultura ha acquistato il Teatro Sannazaro di Napoli. Il ministro Alessandro Giuli ha annunciato l'acquisto al termine di un incontro in Prefettura, alla presenza del sindaco, del governatore e dei proprietari delle mura. Ha anche dichiarato che i lavori per il teatro inizieranno subito.

Il Ministero della Cultura compra il Teatro Sannazaro di Napoli. A dirlo è il ministro Alessandro Giuli in persona al termine dell'incontro in Prefettura alla presenza di sindaco, governatore, prefetto e proprietari delle mura. Il teatro era stato distrutto da un incendio lo scorso 17 febbraio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

