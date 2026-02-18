Napoli il ministro Giuli al Sannazaro
Il ministro alla Cultura Giuli si trova a Napoli dopo l’incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro a Chiaia. Le fiamme sono scoppiate nel pomeriggio, causando danni ingenti alla struttura storica. Giuli ha visitato il sito, osservando da vicino i resti del teatro. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere le ultime fiamme e chiarire le cause dell’incendio. La perdita del teatro preoccupa molti cittadini e appassionati di cultura napoletani. La strada di accesso al teatro rimane chiusa al traffico.
14.55 Il ministro alla Cultura Giuli è a Napoli, in visita a Chiaia dove un incendio ha distrutto lo storico Teatro Sannazaro. Ad accoglierlo in lacrime i proprietari, gli attori Lara Sansone e Sasà Vanorio, che hanno abbracciato il ministro visibilmente commossi. Al Sannazaro, detto anche 'la Bomboniera', hanno recitato Duse, Scarpetta, i De Filippo tra i tanti grandi. L'ultima ristrutturazione nel 2021. "La piccola grande Bomboniera tornerà splendida com'era", ha promesso il ministro. Fuori casa 60 abitanti di appartamenti vicini.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Teatro Sannazaro distrutto, la promessa di Giuli: “Tornerà a splendere”. Oggi il ministro a NapoliIl teatro Sannazaro di Napoli è stato completamente distrutto da un incendio che ha lasciato solo macerie e un odore intenso di bruciato.
Incendio Sannazaro, Fico e Manfredi: "Rinascerà". Il ministro Giuli chiama sindaco e prefettoL’incendio al Teatro Sannazaro, scoppiato questa mattina, ha spinto il ministro Giuli a chiamare immediatamente il sindaco Manfredi e il prefetto, per coordinare gli interventi.
Un patto per ricostruire il teatro Sannazaro
