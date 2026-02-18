Napoli il ministro Giuli al Sannazaro

Il ministro alla Cultura Giuli si trova a Napoli dopo l’incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro a Chiaia. Le fiamme sono scoppiate nel pomeriggio, causando danni ingenti alla struttura storica. Giuli ha visitato il sito, osservando da vicino i resti del teatro. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere le ultime fiamme e chiarire le cause dell’incendio. La perdita del teatro preoccupa molti cittadini e appassionati di cultura napoletani. La strada di accesso al teatro rimane chiusa al traffico.

14.55 Il ministro alla Cultura Giuli è a Napoli, in visita a Chiaia dove un incendio ha distrutto lo storico Teatro Sannazaro. Ad accoglierlo in lacrime i proprietari, gli attori Lara Sansone e Sasà Vanorio, che hanno abbracciato il ministro visibilmente commossi. Al Sannazaro, detto anche 'la Bomboniera', hanno recitato Duse, Scarpetta, i De Filippo tra i tanti grandi. L'ultima ristrutturazione nel 2021. "La piccola grande Bomboniera tornerà splendida com'era", ha promesso il ministro. Fuori casa 60 abitanti di appartamenti vicini.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

