Il drone in volo sopra l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea franato in mare | cosa resta del simbolo del Salento – Video

Un drone ha sorvolato gli scogli di Sant’Andrea, dove l’arco noto come “arco degli innamorati” si è sgretolato e caduto in mare. Le recenti onde e le piogge intense hanno indebolito la struttura, che ora si presenta in parte distrutta. Le immagini mostrano i resti dell’arco, simbolo del Salento, ormai ridotti a frammenti immersi nell’acqua.

Le immagini col drone dell'arco simbolo dei faraglioni di Sant'Andrea in Salento. L'arco, conosciuto anche come "arco degli innamorati", a causa delle violente mareggiate e delle piogge dei giorni scorsi, si è sbriciolato, franando in acqua. Le immagini girate domenica pomeriggio mostrano cosa resta dell'arco crollato in mare.