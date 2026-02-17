Milano si sveglia rosa | la scienza spiega lo spettacolare fenomeno luminoso e le cause atmosferiche dell’insolita alba

17 feb 2026

Milano si sveglia rosa questa mattina a causa di uno strano fenomeno atmosferico che ha catturato l’attenzione di molti. Il cielo si tinge di colori vivaci, grazie a un particolare gioco di luci e polveri nell’aria, che ha creato questa insolita sfumatura. La scienza spiega che l’effetto deriva dalla presenza di particelle di polvere e inquinanti sospesi, combinati con le condizioni di luce al tramonto. Questo spettacolo naturale ha attirato numerosi cittadini e fotografi in strada, desiderosi di catturare l’attimo.

Un’Alba Rosa Sorprende Milano: La Scienza Dietro lo Spettacolo e le Riflessioni sul Cambiamento Atmosferico. Un insolito spettacolo di luce ha colorato di rosa Milano e l’hinterland nord-ovest nella mattinata di oggi, 17 febbraio 2026. Il fenomeno, prontamente immortalato dai residenti e condiviso sui social media, è stato causato dalla rifrazione dei raggi solari sulle nuvole stratiformi, regalando alla città un’alba suggestiva e temporanea. La Mattinata di Colori: Cronaca di un Evento Inatteso. Intorno alle 7:26 del mattino, le prime immagini di un cielo rosato hanno iniziato a circolare sui social network.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Lo spettacolo dell’alba rosa a Milano: ecco perché il cielo si è tinto di questi colori

Martedì 17 febbraio, il cielo di Milano si è colorato di tonalità rosa e viola, causando stupore tra i passanti.

