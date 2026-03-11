ll Pacto Histórico tiene le posizioni E le donne elette sono più del 50%

Alle elezioni legislative del 8 marzo in Colombia, il Pacto Histórico si è confermato come principale forza politica del Paese, con le donne elette che rappresentano più del 50% dei rappresentanti. La vittoria ha rafforzato la presenza del partito nel panorama politico nazionale, evidenziando la sua posizione dominante nel nuovo parlamento. Nessun altro dettaglio sui risultati specifici è stato ancora comunicato.

America Latina Elezioni legislative in Colombia. La coalizione di centro-sinistra prima forza politica America Latina Elezioni legislative in Colombia. La coalizione di centro-sinistra prima forza politica Le legislative dell’8 marzo in Colombia hanno confermato il Pacto Histórico come principale forza politica del Paese. La coalizione di centro-sinistra ha ottenuto oltre 4,4 milioni di voti, conquistando 25 seggi al Senato (5 in più rispetto alle elezioni del 2022) e 40 alla camera (13 in più). I suoi rappresentanti in Parlamento sono passati così da 47 a 65. Inoltre, per la prima volta, il Pacto Histórico ha presentato una lista chiusa con alternanza di genere, eleggendo così più del 50% di rappresentanti donne. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

