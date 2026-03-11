Alle elezioni legislative del 8 marzo in Colombia, il Pacto Histórico si è confermato come principale forza politica del Paese, con le donne elette che rappresentano più del 50% dei rappresentanti. La vittoria ha rafforzato la presenza del partito nel panorama politico nazionale, evidenziando la sua posizione dominante nel nuovo parlamento. Nessun altro dettaglio sui risultati specifici è stato ancora comunicato.

America Latina Elezioni legislative in Colombia. La coalizione di centro-sinistra prima forza politica America Latina Elezioni legislative in Colombia. La coalizione di centro-sinistra prima forza politica Le legislative dell’8 marzo in Colombia hanno confermato il Pacto Histórico come principale forza politica del Paese. La coalizione di centro-sinistra ha ottenuto oltre 4,4 milioni di voti, conquistando 25 seggi al Senato (5 in più rispetto alle elezioni del 2022) e 40 alla camera (13 in più). I suoi rappresentanti in Parlamento sono passati così da 47 a 65. Inoltre, per la prima volta, il Pacto Histórico ha presentato una lista chiusa con alternanza di genere, eleggendo così più del 50% di rappresentanti donne. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - ll Pacto Histórico tiene le posizioni. E le donne elette sono più del 50%

Articoli correlati

Demenza, casi in aumento del 50% entro il 2050: le donne più a rischioLa malattia di Alzheimer è la più nota e comune forma di demenza: si tratta di una malattia degenerativa e invalidante, della quale non tutte le...

Le pensioni delle donne sono più basse del 26%, i motivi del gender gapNel 2025 l’importo medio per le nuove pensioni delle donne si è attestato a 1.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pacto Hist

Temi più discussi: COLOMBIA: IL PACTO HISTORICO PROGRESSISTA AVANTI ALLE ELEZIONI POLITICHE. IL 31 MAGGIO IL VOTO DELLE PRESIDENZIALI; ll Pacto Histórico tiene le posizioni. E le donne elette sono più del 50%; Colombia, la sinistra di Gustavo Petro vince. Il Pacto Histórico trionfa in Senato e alla Camera; La sinistra prima forza in Colombia: si consolida il Pacto Historico.

Con 23%, el Pacto Histórico tiene la preferencia para el CongresoEl 8 de marzo no solo se conmemorará el Día de la Mujer; también será una fecha decisiva para el civismo y la política en Colombia, pues ese día se llevarán a cabo las elecciones al Congreso, en las ... msn.com

CNE también revocó la lista del Pacto Histórico por Bogotá en la que aparecen Mafe Carrascal y ‘Lalis’Agrega Yahoo como fuente de noticias preferida para ver más de nuestras historias en Google. Iván Cepeda junto a varios candidatos el día de la inscripción de las listas al Congreso del Pacto ... es-us.noticias.yahoo.com

Enrico Caruso (Italian opera singer) was born on February 25, 1873. He died on August 2, 1921, aged 48. Enrico Caruso, born on February 25, 1873, in Naples, Italy, was an Italian operatic tenor widely regarded as one of the greatest singers in history, whose facebook