Le pensioni delle donne risultano mediamente più basse del 26% rispetto a quelle degli uomini. Nel 2025, l’importo medio delle nuove pensioni femminili si è attestato a circa 1.056 euro, mentre per gli uomini si aggira intorno a valori superiori. Questa differenza evidenzia un divario di genere nel sistema pensionistico, legato a fattori come la retribuzione, la carriera e le interruzioni lavorative.

Nel 2025 l’importo medio per le nuove pensioni delle donne si è attestato a 1.056 euro, un valore inferiore del 26,51% rispetto alla media dei nuovi pensionati uomini, che hanno percepito un avvio di 1.437 euro. Se si considerano solo le gestioni previdenziali (escludendo gli assegni sociali), il gap rimane pressoché identico: 1.139 euro per le donne contro 1.545 euro per gli uomini. I dati sono dell’Inps, che ha rilasciato il monitoraggio mensile delle pensioni. Le cause di questo divario. Secondo l’Istituto, questi numeri sono il riflesso di disuguaglianze strutturali che accompagnano l’intera vita lavorativa femminile: carriere discontinue e spesso interrotte dal lavoro di cura familiare;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Le pensioni delle donne sono più basse del 26%, i motivi del gender gap

Leggi anche: "Importo delle pensioni, il gender gap va ridotto"

Leggi anche: Gender gap e scuola: perché ci sono meno donne nei settori scientifici?

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Opzione Donna, i cambiamenti dopo il 2024; Pensioni: le novità nella Legge di Bilancio 2026; Pensioni, perché dovremmo tutti lasciare il lavoro dopo i 67 anni (e le deroghe sono dannose); Manovra 2026. Pensioni: stop a Quota 103, opzione donna e requisiti in salita dal 2027.

Inps, le nuove pensioni delle donne rimangono inferiori a quelle degli uomini: «Differenza del 26%»Le nuove pensioni delle donne rimangono inferiori a quelle degli uomini: è quanto emerge dai dati Inps. La differenza tra gli importi ... msn.com

Nel 2025 le nuove pensioni delle donne ancora del 26% inferiori a uominiPer i nuovi assegni 1.056 euro medi contro 1.437 euro ... msn.com

Nel 2025 l'importo medio delle nuove pensioni liquidate alle donne è stata di 1.056 euro, inferiore del 26,51% all'importo medio liquidato agli uomini, pari a 1.437 euro. Se si guarda solo alle gestioni previdenziali (esclusi quindi gli assegni sociali) per le donn - facebook.com facebook

I dati Inps: nel 2025 l'importo medio delle nuove pensioni liquidate alle donne è stata di 1.056 euro, inferiore del 26,51% all'importo medio liquidato agli uomini, pari a 1.437euro x.com