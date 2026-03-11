Il Teatro Goldoni di Livorno sarà teatro nei prossimi giorni del convegno internazionale Medì, che si svolgerà tra il 12 e il 13 marzo 2026. L’evento riunisce rappresentanti di dieci città del Mediterraneo, tutte pronte a partecipare a due giornate dedicate a discussioni e incontri ufficiali. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri istituzionali e scambi di idee tra le città coinvolte.

Il Teatro Goldoni di Livorno si prepara ad ospitare nei prossimi due giorni, 12 e 13 marzo 2026, il convegno internazionale delle città del Mediterraneo, noto come Medì. L’iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, riunirà dieci centri urbani della regione mediterranea per discutere il tema La città e il mare. In un contesto meteorologico che prevede pioggia debole e venti da sud-ovest, l’evento mira a trasformare la crisi geopolitica in uno spazio di dialogo costruttivo. Le autorità locali hanno già confermato una partecipazione cittadina intensa, segnando un ritorno alle tradizioni di accoglienza tipiche del territorio livornese. Dal porto storico al palcoscenico: la geografia dell’incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno: il convegno Medì unisce 10 città del Mediterraneo

