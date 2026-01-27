LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le pantere dominano e volano ai quarti

La partita di volley femminile tra Zeren Spor Ankara e Conegliano si è conclusa con un risultato netto a favore delle italiane, che hanno dominato e raggiunto i quarti di finale della Champions League 2026. La prestazione delle pantere è stata convincente, confermando il loro alto livello e la continuità di risultati nelle competizioni internazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Per riassumere la prestazione di Conegliano si può partire dalle parole pronunciate da Santarelli verso la propria panchina a pochi punti dal termine. In quel "Quanto siamo belle" dell'allenatore dell'Imoco è racchiusa la partita di alto livello delle pantere, che hanno avuto bisogno di qualche minuto per levarsi di dosso le fatiche di 48 ore fa in Coppa Italia e del lungo viaggio, con annesse 2 ore di fuso orario. Punto dopo punto il livello delle venete è cresciuto tornando a sfoderare una pallavolo stupenda ed al limite della perfezione 17.29 Questa netta vittoria permette all'Imoco di vincere il girone D della Champions League 2026 con una giornata d'anticipo diventando così la prima squadra ad assicurarsi il pass per i quarti di finale.

