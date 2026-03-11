LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 18-25 le venete allungano

Nella partita di Champions League femminile, Zeren Spor Ankara e Conegliano si affrontano in diretta. Al momento, le venete sono in vantaggio con un punteggio di 0-2 e hanno vinto i primi due set con i punteggi di 18-25. La gara prosegue e i fan possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. È disponibile anche la diretta di Scandicci contro Fenerbahçe Istanbul, in programma dalle 19.

1-0 Mani out di Zhu Ting da posto 4. TERZO SET 25-18 In rete la diagonale di Lazareva. Conegliano vince il secondo set. 24-18 Mani out di Haak in diagonale. 23-18 Primo tempo di Fahr 22-18 Confusione nella metà campo di Conegliano con De Gennaro e Zhu che si danno fastidio. 22-17 Invasione a rete di Zhu Ting. 22-16 Diagonale di Sillah da posto 4. 21-16 Errore al servizio di Wolosz. 21-15 Fahr chiude con la slash dopo il servizio di Wolosz.