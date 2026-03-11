LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 21-25 le venete vincono il primo set

Inizia la partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano nella Champions League di volley femminile 2026. Al momento il set è terminato con la vittoria delle venete, che hanno conquistato il primo parziale con il punteggio di 21-25. La partita è aggiornata in tempo reale e si può seguire anche la diretta di Scandicci contro Fenerbahçe Istanbul, in programma dalle 19.

0-3 Muro vincente di Aleksic 0-2 Diagonale di Uzelac da posto 4. 0-1 Pallonetto spinto di Uzelac da posto 4. SECONDO SET Primo set che si è giocato punto a punto fino al 14-14. In quel frangente Conegliano ha approfittato di un piccolissimo passaggio a vuoto delle russe, che hanno commesso un paio di errori diretti, per salire 19-15 con 5 punti di fila. 25-21 MOOOOOONSTEEEEEER BLOOOOCK!!! Cristina Chirichella e Zhu Ting sbarrano la strada ad Uzelac, Conegliano vince il primo set.