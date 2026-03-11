LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 3-2 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | Megabox la spunta al tie-break nella finale d’andata!

Nella finale d’andata della Challenge Cup femminile, il Megabox ha battuto il Panathinaikos al tie-break con un punteggio di 3-2 in una partita disputata a Vallefoglia. La sfida è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online. Contestualmente, è partita anche la diretta di Zeren Spor Ankara contro Conegliano nel campionato di volley femminile, con inizio alle 18.

22.29 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 22.28 La gara di ritorno si giocherà alla Glyfada Indoor Hall di Atene mercoledì 18 marzo alle 18 (ora italiana). Vallefoglia sarà chiamata a un'altra partita di grande intensità, cercando di trovare maggior continuità. 22.25 Vallefoglia dunque vittoriosa contro il Panathinaikos 3-2 con i parziali di 25-20; 20-25; 25-12; 22-25; 15-12.