LIVE Trento-PGE Varsavia 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | rimonta vincente dei polacchi nel primo set 23-25

Nel match di volley valido per la Champions League 2026, la squadra di Varsavia ha vinto il primo set contro Trento con il punteggio di 23-25. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in diretta, con la partita tra Ankara e Conegliano di volley femminile che inizia alle 18.