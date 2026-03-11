LIVE Trento-PGE Varsavia 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | rimonta vincente dei polacchi nel primo set 23-25
Nel match di volley valido per la Champions League 2026, la squadra di Varsavia ha vinto il primo set contro Trento con il punteggio di 23-25. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in diretta, con la partita tra Ankara e Conegliano di volley femminile che inizia alle 18.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-PANATHINAIKOS DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 23-25 Out l’attacco di Lavia e Warszaw si aggiudica il primo set. Trento ha un problema nelle fasi decisive dei set 23-24 Mano out di Bednorz da zona 4 23-23 Parallela di Bednorz dopo due grandi difese di Trento 23-22 Invasione Trento 23-21 Murooooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaa 22-21 Mano out Faure da zona 2 21-21 Mano out Bednorz da zona 4 21-20 Diagonale... 🔗 Leggi su Oasport.it
