Oggi la Tirreno-Adriatico 2026 si svolge con il gruppo che avanza compatto sotto la pioggia, durante la tappa in corso. La corsa si sta svolgendo tra condizioni climatiche avverse, con temperature che si attestano su livelli bassi. La tappa più fredda delle ultime edizioni è stata quella da Norcia a Trasacco, registrando 7,3°. Segui gli aggiornamenti live della competizione.

13:43 Il belga Arnaud De Lie non ha mai vinto una corsa UCI in Italia. 13:37 La tappa più fredda delle ultime edizioni della Tirreno-Adriatico è la Norcia-Trasacco, quarta frazione del 2025, con 7,3°. 13:34 Lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech sta tirando il gruppo. 13:31 La pioggia accompagna i corridori che sembrano non voler forzare il ritmo in questo frangente. 13:25 In casa Italia potrebbero provare a piazzare la zampata Giovanni Lonardi della Team Polti VisitMalta ed Enrico Zanoncello della Bardiani CSF 7 Saber. 13:19 Altro velocista in grado di poter dire la propria allo sprint è il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo procede compatto sotto la pioggia

