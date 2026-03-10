LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con la gara che sta per iniziare. La corsa si svolge lungo il percorso tradizionale e i ciclisti sono pronti al via. La diretta live della tappa di oggi della Parigi-Nizza è disponibile dalle 15, offrendo aggiornamenti continui sull’andamento della corsa. La manifestazione coinvolge diversi atleti e si svolge in diverse fasi lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 10.56 Corridori che stanno lasciando la zona di partenza, a breve inizia il tratto di trasferimento e alle 11.05 il via della gara. 10.54 Come detto, ieri è stata la volta (quarta in cinque anni) di Filippo Ganna a Lido di Camaiore. Spettacolare la prova contro il tempo dell'azzurro che si trova in maglia di leader e proverà a difenderla. 10.52 Tappa molto importante quella che segue la cronometro dominata da ieri da Filippo Ganna. 2300 metri di dislivello ma soprattutto un finale spettacolare con un tratto in sterrato che precede lo strappo finale che sarà in pavé.