LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | diminuisce il vantaggio di Sevilla

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 in diretta, con il vantaggio di Sevilla che si riduce. Finora sono stati percorsi poco più di settanta chilometri e le squadre seguono con attenzione le strategie sulla strada. La corsa continua con i ciclisti impegnati a mantenere il ritmo e a rispondere alle azioni degli avversari. La situazione si evolve mentre i corridori affrontano le prime fasi della tappa.

12:31 Sono stati percorsi poco più di settanta chilometri. 12.28: Si assottiglia leggermente il vantaggio di Sevilla, che ora ha poco più di tre minuti. 12.23: Vi ricordiamo che a breve comincerà anche la diretta della tappa della Parigi-Nizza. Una giornata di grande ciclismo da seguire su OA Sport 12.18: In testa al gruppo ci sono Alpecin Premier Tech e Lidl-Trek. 12.13: Sempre cinque minuti di vantaggio per Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), che in fuga solitaria praticamente da inizio tappa. 12.10: Continua a piovere sulla corsa e attenzione dunque anche al possibile rischio di scivolate.