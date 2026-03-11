LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | andatura tranquilla in gruppo 75 km all’arrivo

Oggi la corsa Tirreno-Adriatico 2026 prosegue con un ritmo tranquillo, con il gruppo che mantiene un’andatura costante a 75 km dall’arrivo. La diretta mostra i ciclisti che hanno completato la salita e ora attraversano una tratta in discesa. La corsa si svolge senza particolari scossoni, mentre si attende l’ultima fase della tappa. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 14.36 Corridori che hanno finito il tratto in salita, la strada ora tenderà a scendere. 14.33 Andatura molto tranquilla in gruppo, i corridori sono ben lontani dai tempi della tabella di marcia. 14.30 Poco meno di 80 km alla conclusione. 14.27 Strada che continua a salire in questo momento, ancora 1000 metri di dislivello da affrontare. 14.24 In testa al gruppo si stanno alternando Soudal Quick-Step, Alpecin Premier-Tech e Lidl – Trek. 14.21 25 km allo sprint intermedio di Casette. 14.18 Ha smesso di piovere sulla corsa. 14.15 90 km alla conclusione. 14.15 Il passaggio livello non era stato ancora passato dal gruppo, con il rallentamento le moto hanno evitato di fermare la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

