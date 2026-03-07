LIVE Sinner-Svrcina 4-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro

Al torneo ATP di Indian Wells, l’italiano ha ottenuto un break e attualmente conduce con un punteggio di 4-1 contro Svrcina. Durante il match, l’azzurro ha risposto con un dritto vincente e ha messo a segno un ace, mentre Svrcina ha risposto con un servizio vincente. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

40-15 Dritto lungolinea improvviso e schiaffo al volo vincente del tennista di Ostrava. 3-1 BREAK SINNER! Se ne va il rovescio in back in uscita dal servizio di Svrcina. C'è il break! 30-40 Dritto in avanzamento, volèe in contropiede e smash a segno per il ceco. 15-40 Due palle break Sinner. Si ferma sul nastro il rovescio di Svrcina. 40-0 Ottimo attacco con il rovescio di Jannik, che fa poi buona guardiaa rete. 1-0 Game Sinner. Il nastro trascina in corridoio il rovescio di Svrcina. 3:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l'azzurro al servizio. 3:03 Accolti dall'applaudo del pubblico entrano in campo Sinner e Svrcina.