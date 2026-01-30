LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA | tornano Paris e Franzoni

Questa mattina gli atleti sono scesi per la prima prova della discesa maschile a Crans Montana. La gara è iniziata con Paris e Franzoni in pista, pronti a mettere alla prova il loro stile sulla neve. Seguiamo passo passo le loro performance e le eventuali sorprese in questa prima fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa libera maschile di Crans Montana. Tornano in pista gli uomini jet dopo aver disputato le classiche di Wengen e Kitzbuhel. Italia che vuole continuare a sognare nella marcia d’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Giovanni Franzoni non intende fermarsi a margine del clamoroso successo sulle leggendaria Streif, ed il veterano Dominik Paris sembra aver smaltito i fastidi alla caviglia. Primo a partire per la rifinitura in casa Italia sarà Mattia Casse con il pettorale numero 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e Franzoni Approfondimenti su Crans Montana 2026 LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: inizia la prima prova, tra poco Franzoni e Paris Segui in tempo reale la prova di discesa di Kitzbuehel 2026, con gli atleti Franzoni e Paris pronti a scendere in pista. LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: subito la Streif per Paris e Franzoni Benvenuti alla diretta della prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ritorno prudente per Federica Brignone, Nicol Delago migliore delle azzurre; LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer!; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: il test non si svolgerà. La causa; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa libera maschile di Crans ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: il test non si svolgerà. La causaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:37 Arriva un aggiornamento importante dal sito della FIS, che rivela la cancellazione della seconda prova di ... oasport.it A quasi un mese dalla strage di Crans Montana è stata dimessa dall’ospedale di Cesena Eleonora Palmieri. La 29enne originaria di Cattolica e residente a San Giovanni in Marignano, nel Riminese, era rimasta ferita durante l’incendio divampato la notte di C - facebook.com facebook Crans-Montana, Eleonora Palmieri dimessa dal Centro ustionati di Cesena. “Percorso ancora lungo” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.