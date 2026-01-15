LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | comanda Bennett non forza Paris

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile di Wengen 2026. Bennett guida la classifica, mentre Paris non ha ancora mostrato il suo miglior potenziale. Aggiorna la diretta per rimanere informato sugli sviluppi della gara, che si svolge dalle 11.00 alle 12.00. Restiamo aggiornati sui risultati e le performance delle atlete in questa fase cruciale della competizione di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00 12.50 Dominik Paris parte lento e cede già 95 centesimi in alto. Nel tratto centrale recupera qualche centesimo, quindi chiude senza forzare in settima posizione a 1.21. Al via ora lo svizzero Alexis Monney. 12.48 Stefan Rogentin chiude la sua prova in sesta posizione a 1.13 da Bennett. Attenzione, al cancelletto si presenta Dominik Paris. 12.46 Franjo Von Allmen non forza minimamente. Lascia già 1.85 nella parte alta, quindi prosegue con calma e chiude ottavo e ultimo a 3.17. Ancora uno svizzero al via: Stefan Rogentin. 🔗 Leggi su Oasport.it

