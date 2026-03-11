LIVE Sci alpino Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA | di nuovo tutto fermo Partenza nuovamente ritardata

Durante la prima prova di discesa a Courchevel 2026, la partenza è stata nuovamente ritardata e la gara si è fermata dopo il primo apripista. Alle 10:56, la scena si è interrotta con un nuovo stop, lasciando gli atleti in attesa di ulteriori aggiornamenti. La situazione resta in sospeso mentre gli organizzatori cercano di risolvere il problema tecnico o logistico.

LA START LIST DELLA PROVA 1 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 3 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 4 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic 5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol 6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol 7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic 8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 10 291459 PARIS Dominik 1989

