Alle 10.30 si svolge la prima prova di discesa maschile a Courchevel 2026, con partenza prevista alle 11.00, ma ancora in attesa di conferma. Le condizioni della pista “L’Eclipse” sono tuttora difficili a causa del cielo coperto e della temperatura di 7 gradi. La partenza è stata ritardata rispetto all’orario iniziale senza ulteriori dettagli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Condizioni non semplici sulla pista “L’Eclipse” con cielo coperto e ben 7 gradi. 10.25 La scarsa visibilità potrebbe condizionare l’allenamento. Attendiamo conferma che si possa effettivamente iniziare alle ore 11.00. 10.20 Aggiornamento. La prova della discesa maschile inizierà alle ore 11.00 e non alle ore 10.45. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa di Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Inizia il lungo fine settimana sulle nevi francesi che andrà a chiudere il programma prima delle attesissime Finali di Lillehammer. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: partenza ritardata alle ore 11.00

