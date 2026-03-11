LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane partono alla grande nel primo ma occhio alle turche 10-8
La partita tra Scandicci e Fenerbahçe Istanbul si sta svolgendo in diretta e al momento il punteggio è di 0-0. Le toscane hanno avviato la gara in modo positivo nel primo set, mentre le turche sono a 10 punti. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato. Sempre alle 18 si gioca anche Ankara-Conegliano, sempre nel volley femminile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-PANATHINAIKOS DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PGE VARSAVIA DI VOLLEY DALLE 20.30 10-9 Che diagonale, quasi sui tre metri, di Vargas. Time-out di Scandicci. 10-8 Bechis sceglie una palla bassa per Antropova che subisce un altro muro. 10-7 Fenerbahce cerca di rifarsi sotto alle toscane con il muro di Baladin su Antropova. 10-6 Muro di Vargas su Bosetti. 10-5 Parallela di Baladin, Antropova non riesce a difendere. 10-4 ANCORA ACE PER ANTROPOVA! Sono già tre gli ace per l’azzurra! Inizio pazzesco! 9-4 Secondo ace in tre servizi per Antropova! Scandicci vola a cinque lunghezze di distanza dalle turche. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 2-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche si avvicinano alla vittoria, 12-10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-10 Ancora ace di Fedorovtseva, sta decidendo il match.
LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match d’andata delle toscaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.
VARGAS è devastante, vittoria turca: Novara-Fenerbahce 0-3 | CEV Champions League | DAZN Highlights
Altri aggiornamenti su LIVE Scandicci Fenerbahce Istanbul 0 0...
Temi più discussi: Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: importante costruire un tesoretto nella gara d’andata; Quarti di Champions League. Mercoledì la sfida con il Fenerbahçe.
Scandicci-Fenerbahce Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Savino Del Bene Scandicci si appresta ad affrontare uno degli appuntamenti più significativi della propria stagione europea. Nei quarti di finale di ... oasport.it
LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: importante costruire un tesoretto nella gara d’andataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it
@Fenerbahce 7.00 pm Pala BigMat @SkySport - @DAZN_IT - @NOWTV @CEVolleyball x.com
CHAMPIONS LEAGUE: IL VAKIFBANK ESPUGNA MILANO Si chiude con una battaglia al tie-break la sfida di Champions League tra Numia Vero Volley Milano e VakifBank Istanbul. Dopo aver vinto i primi due set, la squadra turca rimonta set dopo set, fino a - facebook.com facebook