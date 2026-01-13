LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le ragazze di Bernardi sorprendono le turche e vincono 20-25 il primo set!
Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valida per la Champions League 2026. Le ragazze di Bernardi si sono imposte nel primo set con il punteggio di 20-25, grazie a un attacco deciso di Herbots. Resta aggiornato sulla diretta per conoscere gli sviluppi del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 NOVARA VINCE IL PRIMO SET! Ci pensa Herbots, con una pipe potentissima a chiudere il primo parziale. Le ragazze di Bernardi stanno giocando una partita sontuosa! 20-24 Disastro di Ana Cristina che doveva spingere il pallone dall’altra parte del campo, ci prova con una mano ma fallisce il colpo mandando la palla in rete! 20-23 Colpo in extrarotazione per Vargas che trova il mani fuori con la parallela. 19-23 Altra sassata di Tolok, protagonista assoluta del primo set! 19-22 Vargas trova il colpo del meno tre. Secondo e ultimo time-out del set per il Fenerbahce. 🔗 Leggi su Oasport.it
