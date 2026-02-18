LIVE Novara-Scandicci 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 22-25 le toscane vincono il terzo set

Il match tra Novara e Scandicci si è concluso con la vittoria delle toscane, che hanno conquistato il terzo set 22-25. La partita ha visto un equilibrio tra le squadre, con scambi intensi e punti decisivi nel finale. Scandicci ha dimostrato maggiore freddezza negli ultimi scambi, portando a casa il set e mantenendo viva la sfida. Le giocatrici di Novara hanno tentato il recupero, ma hanno incontrato una resistenza forte e determinata. La partita prosegue con grande suspense, mentre le tifoserie seguono ogni azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Parallela di Tolok verso zona 6. 5-4 Diagonale vincente di Antropova da posto 2 5-3 Aceeeeeeeeeee Ishikawaaaaa 4-3 Ancora Tolok, ancora in diagonale. Sorpasso Novara. 3-3 Diagonale vincente di Tolok dalla seconda linea. 2-3 In rete il servizio di Tolok 2-2 Diagonale strettissima di Ishikawa che attacca nei 3 metri 1-2 Diagonale di Ruddins da posto 4. 1-1 Parallela vincente di Ishikawa 0-1 Aceeeeeeeeeeee Bosettiiiiii QUARTO SET 22-25 Lungo il servizio di Alsmeier. Scandicci vince il terzo set e dimezza lo svantaggio. 22-24 Mani out di Alsmeier da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Scandicci 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 22-25, le toscane vincono il terzo set LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi vincono un combattuto terzo set, 25-22Novara batte Lodz 2-1 in una partita combattuta di Champions League volley femminile. LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 1-2, Champions League femminile volley in DIRETTA: le toscane dominano il terzo set, 25-17La partita tra Scandicci e Vakifbank Istanbul, valida per la Champions League femminile di volley, si è conclusa con la vittoria delle turche per 2-1. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Novara-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: derby italiano ai playoff!; Igor Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor al successo; Igor Gorgonzola Novara - Sport Lisbona e Benfica in Diretta Streaming | DAZN IT. Diretta/ Novara Scandicci (risultato 1-0) video streaming tv: primo set alle piemontesi (18 febbraio 2026)Diretta Novara Scandicci streaming video tv: derby in Champions League per l'andata dei playoff, sarà una sfida davvero interessante. ilsussidiario.net LIVE Novara-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: derby italiano ai playoff!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Igor Gorgonzola ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Sixpence None The Richer · Kiss Me (Radio Edit). WARM UP NOVARA SCANDICCI Tonight at 6:00 PM, @igor_volley and @savinodelbenevolley will face off in the #CLVolleyW playoff The match can be watch facebook Pallavolo Champions F - Novara ospita Scandicci: tutta da vedere la sfida tra Tolok e Antropova x.com