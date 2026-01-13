LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche si avvicinano alla vittoria 12-10

Segui in tempo reale il match di Champions League femminile tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, con il punteggio attuale di 12-10 in favore delle turche. La partita si sta avvicinando alla sua fase decisiva, con momenti di grande tensione. Clicca sul link per aggiornamenti continui e non perdere gli sviluppi di questa sfida.

13-10 Ancora ace di Fedorovtseva, sta decidendo il match. Questa volta il time-out è di Novara. 12-10 Ace importantissimo di Fedorovtseva. Punto pesantissimo. 11-10 Errore in battuta per Ishikawa. Time-out chiamato da Abbondanza. 10-10 ACE DI ISHIKAWA! La giapponese entra al posto di Bonifacio e trova un punto importantissimo! 10-9 Ancora Tolok, ventinove punti per lei. Mani fuori della russa! 10-8 Fedorovtseva trova la diagonale giusta. Turche con due lunghezze di vantaggio. 9-8 Parallela di Tolok, che deve caricarsi Novara sulle spalle! Time-out di Bernardi.

Fenerbahce-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming - Nel girone B di Champions League la giornata propone uno degli appuntamenti più significativi dell'intera fase a gironi: al Burhan Felek Voleybol Salonu ...

La Igor Gorgonzola Novara è attesa a Istanbul per una delle sfide più impegnative della stagione europea contro il Fenerbahce di Alessia Orro in Champions League - facebook.com facebook

Volley, Coppe europee, Novara a Istanbul: contro il Fenerbahce serve un’impresa in Champions League | Diretta TV e streaming • La Igor Gorgonzola Novara torna in campo in Europa per la delicata sfida di Istanbul contro il Fenerbahce, crocevia decisivo d… x.com

