LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | importante costruire un tesoretto nella gara d’andata

Sono in corso la partita tra Scandicci e Fenerbahçe Istanbul, valida per la Champions League femminile 2026. La gara si sta svolgendo in diretta e rappresenta una fase importante della competizione. I due team stanno affrontando il primo atto di questa serie, con l’obiettivo di accumulare un vantaggio per la sfida di ritorno. La cronaca continua con aggiornamenti sui punteggi e le azioni più significative.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Savino del Bene Scandicci e Fenerbahce Istanbul, valido per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, con le toscane che hanno l'intenzione, se non l'obbligo, di ottenere un risultato importante in vista della seconda sfida di settimana prossima che può valere l'eliminazione o la semifinale. Scandicci affronta la fortissima squadra turca della campionessa del Mondo con l'Italia Alessia Orro dopo aver superato l' Igor Gorgonzola Novara nei play off della competizione europea.