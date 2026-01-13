LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match delle Zanzare!

Segui la diretta della sfida tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valida per la Champions League femminile 2026. La partita, iniziata alle 17:00, si svolge in modo equilibrato e senza reti. Rimani aggiornato sui punteggi e sugli eventi principali in tempo reale, cliccando sul link per seguire il live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL PRIMO SET 17.00 É tutto pronto, le giocatrici stanno prendendo posizione in campo per far partire il match. 16.57 Squadre in campo per il saluto di rito, preceduto dall'inno della competizione. 16.55 Fenerbahce e Novara si affrontano nel match n. 2000 da quando esiste la nuova forma della Champions League di pallavolo femminile! 16.53 Da scoprire se il Fenerbahce punterà su Vargas, opposta turca, visto che sta vivendo con un problemino alla spalla che ne limita le prestazioni. 16.50 Mancano dieci minuti all'inizio del match, le giocatrici stanno ultimando il riscaldamento.

