LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | una caduta spacca il gruppo! Si salva Vingegaard Ayuso costretto al ritiro

Durante la tappa di Parigi-Nizza 2026, una caduta ha causato una grossa spaccatura nel gruppo dei ciclisti. Tra i coinvolti, alcuni corridori hanno dovuto abbandonare la gara, mentre altri sono riusciti a salvarsi. Vingegaard è riuscito a mantenere la posizione, mentre Ayuso si è dovuto ritirare. La corsa prosegue con i concorrenti che affrontano tratti con pendenze tra l’8 e il 10%.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 15.53 Questi primi metri di salita sono tra l’8 ed il 10% di pendenza. 15.52 Termina il lavoro di Nico Denz. Restano in quattro in testa alla corsa con i due fratelli Van Dijke a disposizione di Daniel Martinez. 15.51 Il quintetto di testa inizia la Cote de la Croix de la Liberation con 1 minuto di vantaggio sul gruppo di Onley. 15.50 Questo il momento in cui arriva il ritiro di Ayuso: Chute dans le groupe de tête! Parmi les coureurs tombés, Juan Ayuso tente de repartir mais il doit finalement mettre pied à terre. Le porteur du @MaillotjauneLCL abandonne la course. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: una caduta spacca il gruppo! Si salva Vingegaard, Ayuso costretto al ritiro Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: brutta caduta in gruppo, si ferma AyusoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della... Contenuti e approfondimenti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia giallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it Tutti sintonizzati oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza - facebook.com facebook Tutti sintonizzati oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza x.com