LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard sfida Ayuso nella cronometro a squadre Tra poco si inizia

Alle ore 10 si svolge la tappa di oggi della Tirreno-Adriatico e la cronometro a squadre nella corsa Parigi-Nizza 2026. La gara si svolge tra Parigi e Nizza, con i ciclisti pronti a partire. La cronometro mette di fronte la squadra di Vingegaard e quella di Ayuso. La diretta si può seguire aggiornando la pagina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE 15.03 Ci apprestiamo a vivere un pomeriggio molto intenso in terra transalpina, con una prova a cronometro a squadre tutta da vivere. 15.00 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano dieci minuti all'inizio della terza taooa. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Parigi-Nizza 2026. Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike, favorito principale per la vittoria finale, sfida lo spagnolo Juan Ayuso della Lidl-Trek nella cronometro a squadre.