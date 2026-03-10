Oggi si corre la terza tappa della Parigi-Nizza 2026, con la cronometro tra Parigi e Nizza. La corsa è seguita in diretta da OA Sport, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sui protagonisti della gara. Tra i ciclisti in gara ci sono Jonas Vingegaard e una sfidante di nome Ayuso, pronti a confrontarsi lungo il percorso. La cronometro si svolge su un tracciato che attraversa entrambe le città.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Parigi-Nizza 2026. Jonas Vingegaard del Team Visma Lease a Bike, favorito principale per la vittoria finale, sfida lo spagnolo Juan Ayuso della Lidl-Trek nella cronometro a squadre. La gara affronta il primo snodo chiave nella corsa verso il successo finale. Il calendario propone oggi la cronometro a squadre, lunghezza 23,5 chilometri, che parte da Cosne-Cours-sur-Loire e arriva a Pouilly-sur-Loire. I candidati alla vittoria sono chiamati al primo scontro diretto. Nella tappa di ieri, la Épône-Montargis di 187 chilometri il tedesco Max Kanter si è imposto in volata davanti al neozelandese Laurence Pithie e al belga Jasper Stuyven. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometro

Articoli correlati

Parigi-Nizza 2026: Vingegaard debutta, sfida aperta con McNulty e AyusoUn intenso periodo di competizioni si apre per gli appassionati di ciclismo, con due tra le più importanti corse a tappe che segnano l’inizio...

Parigi-Nizza 2026: i favoriti. Vingegaard al debutto stagionale, McNulty e Ayuso pronti a sfidarloGli appassionati del grande ciclismo internazionale si preparano a vivere una settimana nella quale avranno l’imbarazzo della scelta con due grandi...

Aggiornamenti e notizie su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Seconda Tappa; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia giallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it

Parigi-Nizza 2026, Luke Lamperti resta leader ma non riesce a ripetersi: “Sono rimasto un po’ bloccato nel finale, ma va bene lo stesso” x.com

Parigi-Nizza 2026 Arrivo in volata nella 2a tappa odierna - facebook.com facebook