Durante la tappa di oggi della Parigi-Nizza 2026, nel tratto finale a circa 40 chilometri dall’arrivo, si è verificata una caduta nel gruppo principale. In seguito all’incidente, il ciclista Ayuso si è fermato, mentre gli altri atleti hanno proseguito la corsa. La corsa prosegue con alcune squadre che cercano di recuperare il distacco. La situazione resta sotto osservazione per eventuali aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 15.35 Mancano 40 chilometri all’arrivo. 15.34 Ufficiale il ritiro di Juan Ayuso!! 15.34 Diversi corridori stanno rientrando sul gruppo della Red Bull – BORA – hansgrohe. Vingegaard è insieme a Vacek sulle code delle ruote della Red Bull. 15.32 Nel gruppetto di testa della Red Bull – BORA – hansgrohe viene segnalato anche Jonas Vingegaard. 15.31 Fermato Samuel Watson per collaborare con Joshua Tarling nel riprtare in gruppo Oscar Onley 15.30 In testa alla corsa ci sono i cinque corridori della Red Bull – BORA – hansgrohe insieme a Mathias Vacek (Lidl Trek) ed un altro paio di corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: brutta caduta in gruppo, si ferma Ayuso

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometro a squadre. Tra poco si iniziaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della...

Aggiornamenti e notizie su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia giallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it

Tutti sintonizzati oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza - facebook.com facebook

Tutti sintonizzati oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza x.com