LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 38 corridori in fuga attesa per Côte de la Croix des Cerisiers

Oggi a Parigi-Nizza 2026, 38 corridori sono in fuga mentre si avvicina la Côte de la Croix des Cerisiers. La diretta mostra una diminuzione del margine tra il gruppo principale e i fuggitivi, ora di un minuto. La tappa procede con diversi cambi di ritmo e momenti di tensione, mentre gli atleti affrontano le salite e monitorano le posizioni in classifica. La corsa continua a mantenere alta l’attenzione degli appassionati.

14.28 Diminuisce nuovamente il margine tra i due gruppo, ora esattamente di un minuto. 14.27 Abbiamo appena passato le due ore di corsa. 14.24 Nel gruppo dei leader tirano la UAE Team – Emirates – XRG e la Red Bull BORA – hansgrohe 14.21 Il vantaggio dei leader torna a 1'30". 14.18 Tornano in gruppo Oscar Onley, Joshua Tarling e Samuel Watson, tutti di casa INEOS. 14.15 Diventa quindi di 36 il gruppo dei corridori in testa 14.12 Hoole abbandona la corsa, con lui anche Bert van Lerberghe (Soudal Quick-Step) 14.10 Caduta nel gruppo dei leader, tra loro anche Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) e Oscar Onley (INEOS Grenadiers).

