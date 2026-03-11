LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 marzo in DIRETTA | Giuseppe Romele ai piedi del podio nello sci di fondo

Oggi si svolge una giornata di gare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con Giuseppe Romele che si posiziona ai piedi del podio nello sci di fondo. La diretta live aggiorna minuto dopo minuto gli eventi in corso, offrendo un resoconto dettagliato delle competizioni più importanti della giornata. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni e si svolge in diverse discipline invernali.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Tutto pronto per la partenza dell’individuale 10 km femminile tecnica classica standing. Tra poco più di un minuto partirà Tabea Dolzan. Gli Stati Uniti d’America hanno marcato un punto nel sesto end contro la Corea del Sud. Il punteggio è ora di 8-2. Tra pochi minuti inizierà l’individuale 10 km femminile tecnica classica standing senza atleti italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 marzo in DIRETTA: l'Italia si affida a Giuseppe Romele nello sci di fondoBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: ancora sci alpino protagonista, inizia lo sci di fondoBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

