LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 10 marzo in DIRETTA | ancora sci alpino protagonista inizia lo sci di fondo

Benvenuti alla diretta delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi si svolgono ancora gare di sci alpino e si inizia con le competizioni di sci di fondo, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le prove in corso. La giornata si presenta ricca di eventi, con atleti italiani e internazionali impegnati in diverse discipline. Seguite con noi le ultime novità dalla manifestazione.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Curling: l'Italia del misto doppio saluta le Paralimpiadi con una vittoria. Gran Bretagna battuta all'extra end Paralimpiadi Milano Cortina 2026, De Silvestro sfiora il podio in superG. Oro per Russia e Spagna

