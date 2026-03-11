Oggi si tiene la prima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con l’Italia che affida le proprie speranze allo sci di fondo e a Giuseppe Romele. La manifestazione, in corso, vede atleti di diverse nazionalità competere in varie discipline, mentre i partecipanti affrontano le gare nelle diverse discipline sportive. I tifosi seguono con attenzione gli aggiornamenti in tempo reale su questa grande manifestazione sportiva.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Curling: la Norvegia batte l’Italia alle Paralimpiadi. Quarta sconfitta per gli azzurri Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta con tre ori e nove podi! Jasmine Paolini manca una grande occasione di accedere ai quarti di finale nel WTA 1000 di Indian Wells e cede. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 marzo in DIRETTA: l’Italia si affida a Giuseppe Romele nello sci di fondo

Articoli correlati

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 marzo in DIRETTA: ancora sci alpino protagonista, inizia lo sci di fondoBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 marzo in DIRETTA: azzurri protagonisti nello sci alpinoBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Paralimpiadi Milano Cortina

Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Paralimpiadi 2026, l’Italia ha già superato Pechino 2022: obiettivo doppia cifra vicinissimo | La…; Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari; Paralimpiadi Milano Cortina oggi, il programma: orari, italiani in gara e dove vederli in tv e streaming.

DIRETTA PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026/ Live: anche René de Silvestro è argento! (oggi 10 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi, martedì 10 marzo: finali e programma del giorno, ci sono ben dodici titoli in palio. ilsussidiario.net

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 marzo in DIRETTA: Emanuel Perathoner domina ed è ORO!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Il nostro portacolori, come sempre guidato dall'appuntato Andrea Ravelli, ha dominato entrambe le manches precedendo sul podio il britannico facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Per lo sciatore ipovedente trentino si tratta della terza medaglia a Milano-Cortina 2026 e l'undicesima alle Paralimpiadi! x.com