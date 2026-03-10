LIVE Paolini-Gibson 5-7 4-1 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurra non va 4-0 e rimette nel set la rivale

Durante la partita tra Paolini e Gibson a Indian Wells, l’italiana ha perso il primo set 5-7 e si è aggiudicata il secondo 4-1, rimettendo in discussione l’esito del confronto. La diretta ha mostrato momenti di equilibrio e tensione, con continui scambi e punti decisivi. La sfida prosegue con entrambi i tennisti impegnati a conquistare il prossimo game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA Seconda 40-40 Di nuovo, non abbiamo risposto. Mani nei capelli! Per noi, per lei. 30-40 Infatti affossa di nuovo un rovescio. Altra palla break. Ci limitiamo a dire che è un set point sostanziale. 30-30 Doppio fallo, seconda larga di metri. Sembra veramente che sia l'aussie a voler giocare il 3° al più presto. 30-15 Servizio dritto e volèe Gibson. 15-15 Prova a rispondere vincente alla prima Paolini, siamo sicuri che sia la soluzione giusta? 0-15 Dai, altro game da vincere per chiudere il set. Si parte con il gratuito di Gibson. 4-1 In un amen conferma il break la toscana. LIVE Paolini-Gibson 5-4, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si va ad oltranza nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 15-0 Servizio e rovescio Gibson. LIVE Paolini-Gibson 5-5, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si va ad oltranza nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 40-40 AAAACCCCEEEEEE! 30-40 Si allunga di poco il rovescio difensivo... LIVE Paolini-Gibson 5-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: c'è il break, australiana a servire con la pressione di chiudere il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 4-4 Sotterra la smorzata, 0 il tentativo di smorzata l'azzurra. 40-30 Non ... Diretta Live Paolini-Gibson Indian Wells ottavi di finale: Talia vince il primo set, break di Jasmine nel secondoDiretta Live della sfida tra Jasmine Paolini e Tania Gibson, match valevole per gli ottavi di finale del torneo Indian Wells. Indian Wells, Gibson-Paolini: all'australiana il primo set per 7-5