LIVE Italia-USA 8-6 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | LEGGENDARI! Epica e memorabile vittoria a Houston!

Alle 8-6 in favore dell’Italia, la partita tra Italia e Stati Uniti si è conclusa a Houston durante la World Baseball Classic 2026. La sfida è stata segnata da un momento di grande tensione con un conto da 1 ball e 2 strike, mentre i giocatori si preparavano per il prossimo lancio. La vittoria è stata definita epica e memorabile dai presenti, con aggiornamenti in diretta disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STRIKE-OUT!!! LA STORIA E' QUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! 1 ball, 2 strike. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. STRIKE-OUT! Eliminato Henderson. Ma c'è Judge. 1 ball, 2 strike. D'Orazio va a parlare con Weissert. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Si sta mettendo male, amici. Valida di Witt jr, avanza in prima. Henderson in battuta. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Il closer sarà Greg Weissert. Cambio di pitcher per l'Italia. Fuoricampo di Crow-Armstrong, il secondo della sua partita. ITALIA-USA 8-6. E adesso ricomincia il line-up con Witt jr. Foul. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike.