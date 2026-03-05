LIVE Errani Paolini-Cristian Tauson 6-2 1-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | azzurre sotto nel 2° set

Nella partita di oggi agli Indian Wells, Errani e Paolini affrontano Cristian e Tauson nel secondo set. Dopo aver vinto il primo parziale 6-2, le italiane sono sotto 1-2 nel secondo set. Durante il match, Errani ha commesso un errore con un rovescio in rete che ha portato al break di Cristian e Tauson. La partita è in corso e gli aggiornamenti arrivano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Rovescio in mezzo alla rete di Errani: il break che temevamo è arrivato. 30-40 Sbaglia tutto Tauson di volo. 15-40 Non passa il rovescio difensivo di Errani. 15-30 Entra ma non colpisce la palla Paolini. Errani mandata al bar dal ‘liscio’ della toscana. 15-15 Clamoroso riflesso di volo di Paolini su un dritto ravvicinato di Tauson. 0-15 Appunto, risposta vincente di dritto Cristian. 1-1 Esce di un millimetro la risposta di Jas che avrebbe portato le azzurre sul 2-0. Ora si va a servire con la pressione addosso. 40-40 Lungo il rovescio di Cristian! Nuovo punto decisivo! 40-30 Prima vincente. 30-30 Lunga la soluzione al volo della danese: serve il 5° break su altrettanti giochi in risposta! 30-15 Doppia chiusura al limite di Tauson, che comunque vince il punto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 6-2, 1-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurre sotto nel 2° set Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 3-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: tanto vento, azzurre forti del game al servizio tenuto in avvio! LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: giocatrici in campo!Giocatrici in campo! Siamo nello Stadium 6 del ‘Tennis Paradise‘ di Indian Wells! 21:56 Paolini che, in singolare, esordirà nella giornata di domani... Aggiornamenti e notizie su LIVE Errani Paolini Cristian Tauson 6 2.... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpiche; Errani/Paolini-Cristian/Tauson oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario giovedì 5 marzo e streaming; BNP Paribas Open Tennis | Errani - Paolini - Cristian - Tauson; Sport in tv oggi (giovedì 5 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming. LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Jaqueline Cristian/Clara ... oasport.it Errani/Paolini-Cristian/Tauson oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario giovedì 5 marzo e streamingOggi, giovedì 5 marzo, giornata d'esordio nel tabellone di doppio del WTA1000 di Indian Wells (USA) per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse ... oasport.it A Tennis Paradise è il giorno della parte bassa del tabellone Pronte all’esordio anche Errani e Paolini Il WTA 1000 di Indian Wells è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com A Tennis Paradise è il giorno della parte bassa del tabellone Pronte all’esordio anche Errani e Paolini Il WTA 1000 di Indian Wells è in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook