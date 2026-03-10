LIVE Errani Paolini-Xu Yang 3-0 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | break immediato delle azzurre

Al torneo di Indian Wells 2026, Errani e Paolini conducono 3-0 nel loro match contro Xu e Yang, dopo aver ottenuto un break immediato. Al momento, le azzurre hanno dominato il primo set, con una risposta di rovescio di Xu che non ha trovato risposta. La partita è in corso e gli spettatori seguono gli scambi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Game ErraniPaolini. Scappa via la risposta di rovescio di Xu. Break confermato dalle italiane. 40-40 Errani non controlla il rovescio incrociato. Deciding point. 40-30 Decolla il dritto incrociato di Yang. 30-30 Jasmine non riesce a controllare il passante dell'avversaria. 30-15 Prima la volèe di rovescio tagliata, poi quella vincente di dritto da parte di Paolini. 15-15 Xu sotterra il dritto incrociato. 0-15 Intervento a rete puntuale di Xu. 2-0 BREAK ERRANIPAOLINI! Gran risposta di dritto di Jasmine e break delle azzurre! 15-40 Due palle break ErraniPaolini. Scappa via la volèe di rovescio di Yang.