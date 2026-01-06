Le telecamere inchiodano Vinicius incazzato con Gonzalo Garcìa il nuovo eroe del Real Madrid che non gliela passa

Le ultime immagini mostrano Vinicius Jr. visibilmente contrariato con Gonzalo García, il nuovo membro dello staff del Real Madrid. La situazione del giocatore brasiliano si sta delineando come complessa, tra rapporti non ancora stabilizzati con Xabi Alonso e tensioni con alcuni compagni di squadra. Un quadro che riflette le difficoltà di Vinicius nel trovare il suo equilibrio all’interno del club.

La situazione di Vinicius jr al Real Madrid è sempre più particolare. A partire dal rapporto con Xabi Alonso mai decollato, finendo con quello che riguarda i suoi compagni. In generale Vinicius non si sta sentendo abbastanza al centro. Non solo per Mbappé che ruba la scena (tra un po’ segna pure quando non c’è ndr) ma a questo punto per chiunque. Non gli sono andati giù neanche i tre gol di Gonzalo Garcia con cui il Real ha battuto il Betis l’altro ieri. Lo riporta Marca, che si riferisce alla puntata de El Dia Despues di Movistar+ che fa rivedere le scene inedite della partita del giorno prima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

