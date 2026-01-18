La lite e poi i fendenti al volto giovane ferito e aggressore in fuga

Nella notte a Genova, un giovane è rimasto ferito, presumibilmente con un oggetto tagliente, nel centro della città. L’incidente segue i recenti fatti di cronaca a La Spezia, dove un 18enne ha perso la vita dopo un’aggressione a scuola. Attualmente, l’aggressore è in fuga. La vicenda evidenzia la diffusione di episodi violenti tra i giovani, suscitando preoccupazione tra la comunità locale.

Dopo i tragici fatti di La Spezia, dove un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato a scuola, un altro giovane è stato accoltellato (o ferito con un oggetto tagliente, forse un coccio di bottiglia) nella notte nel centro di Genova. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 2.40 di.

Lite tra minorenni: ferito al volto giovane di 17 anni

Nella città di Napoli, un giovane di 15 anni è stato denunciato dalla polizia per aver causato lesioni personali aggravate a un coetaneo di 17 anni durante una lite tra minorenni. L'incidente ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno accertato i fatti e avviato le indagini. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi educativi e di prevenzione tra i giovani per evitare simili episodi.

