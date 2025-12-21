Orso marsicano travolto sulla superstrada del Liri | morto esemplare di 150 kg feriti 2 automobilisti

21 dic 2025

Incidente notturno nella Marsica, feriti lievi per due automobilisti. Un orso bruno marsicano di circa 150 chilogrammi è stato investito e ucciso questa notte, 21 dicembre, mentre tentava di attraversare la strada statale 690 Avezzano-Sora, conosciuta come superstrada del Liri, nel territorio della frazione di San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell'Aquila. La dinamica dello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, l'animale avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, sorprendendo una giovane automobilista del posto, che non è riuscita a evitare l'impatto.

