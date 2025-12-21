Orso marsicano travolto sulla superstrada del Liri | morto esemplare di 150 kg feriti 2 automobilisti

Incidente notturno nella Marsica, feriti lievi per due automobilisti. Un orso bruno marsicano di circa 150 chilogrammi è stato investito e ucciso questa notte, 21 dicembre, mentre tentava di attraversare la strada statale 690 Avezzano-Sora, conosciuta come superstrada del Liri, nel territorio della frazione di San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell'Aquila. La dinamica dello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, l'animale avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata, sorprendendo una giovane automobilista del posto, che non è riuscita a evitare l'impatto.

Un orso bruno marsicano, maschio subadulto di età compresa tra i 4 e i 6 anni, è stato investito e ucciso nella serata di ieri

Un episodio che riaccende il tema della convivenza tra fauna e strade, tra i pericoli principali per questa

Task force per attività di tutela dell'orso bruno marsicano

Un nuovo studio conferma l'unicità della sottospecie di orso bruno marsicano endemica del nostro paese, dei nostri Appennini. L'orso bruno marsicano però è a rischio critico di estinzione, restano poco più di 50 individui.

