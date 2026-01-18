Lite accesa e forti momenti di tensione a Tuturano | intervengono polizia e 118

Una lite veemente si è verificata questa mattina in via Paisiello, a Tuturano, frazione di Brindisi. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 per gestire la situazione e prestare assistenza. La vicenda ha causato momenti di tensione, ma non sono stati segnalati gravi conseguenze. La situazione è ora sotto controllo.

BRINDISI- Una lite accesa ha animato la mattinata in via Paisiello, a Tuturano, frazione di Brindisi. Sul posto si sono recati i poliziotti della sezione volanti per riportare la calma. Un soggetto, in particolare, avrebbe dato in escandescenze, fino a quandole forze dell'ordine non hanno sedato.

